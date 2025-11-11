https://news.day.az/world/1794639.html Сильный взрыв у здания суда в Пакистане - много жертв - ВИДЕО В пакистанском Исламабаде произошел взрыв у здания суда, в результате 12 человек погибли. Как передает Day.Az, об этом 11 ноября сообщает портал Geo News. "В федеральной столице прогремел взрыв, в результате которого у здания суда Качехри погибли по меньшей мере 12 человек", - указано в материале.
Сильный взрыв у здания суда в Пакистане - много жертв - ВИДЕО
В пакистанском Исламабаде произошел взрыв у здания суда, в результате 12 человек погибли.
Как передает Day.Az, об этом 11 ноября сообщает портал Geo News.
"В федеральной столице прогремел взрыв, в результате которого у здания суда Качехри погибли по меньшей мере 12 человек", - указано в материале.
Уточняется, что в результате данного происшествия еще 21 человек получили ранения. По данным полиции, взрывное устройство сдетонировало в автомобиле, припаркованном рядом с судом. Среди пострадавших оказались заявители и адвокаты. После инцидента здание суда было эвакуировано.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре