Сильный взрыв у здания суда в Пакистане

В пакистанском Исламабаде произошел взрыв у здания суда, в результате 12 человек погибли.

Как передает Day.Az, об этом 11 ноября сообщает портал Geo News.

"В федеральной столице прогремел взрыв, в результате которого у здания суда Качехри погибли по меньшей мере 12 человек", - указано в материале.

Уточняется, что в результате данного происшествия еще 21 человек получили ранения. По данным полиции, взрывное устройство сдетонировало в автомобиле, припаркованном рядом с судом. Среди пострадавших оказались заявители и адвокаты. После инцидента здание суда было эвакуировано.