Роналду принял решение по ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что предстоящий чемпионат мира - 2026 станет для него последним в карьере.

Как передает Day.Az, его слова приводит Mundo Deportivo с интервью на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.

"Конечно, это правда, ведь мне будет 41 год, и я думаю, что в этом великолепном турнире, я не знаю... Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом", - заявил он.

Мировое футбольное первенство 2026 года - 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Прежде Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первым футболистом, достигшим отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.