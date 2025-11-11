https://news.day.az/officialchronicle/1794679.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Уважаемый господин Президент. Дорогой брат.
"Уважаемый господин Президент.
Дорогой брат.
Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи.
Разделяя Вашу скорбь в этот тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции.
Аллах рехмет елесин!"
