США заваливает снегом

В Мичигане и Иллинойсе началась настоящая зимняя сказка. Местами уже намело почти полуметровые сугробы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Некоторые трассы оказались практически непроездными.

Синоптики говорят, что снегопады продолжатся.