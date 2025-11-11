https://news.day.az/world/1794664.html США заваливает снегом - ФОТО - ВИДЕО В Мичигане и Иллинойсе началась настоящая зимняя сказка. Местами уже намело почти полуметровые сугробы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Некоторые трассы оказались практически непроездными. Синоптики говорят, что снегопады продолжатся.
