https://news.day.az/society/1794638.html На дорогах Азербайджана ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На некоторых дорогах Азербайджана будет ограничена видимость. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. 12 ноября в некоторых регионах Азербайджана из-за тумана прогнозируется ограниченная видимость на дорогах - от 200 до 700 метров.
12 ноября в некоторых регионах Азербайджана из-за тумана прогнозируется ограниченная видимость на дорогах - от 200 до 700 метров.
Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности на трассах.
