На дорогах Азербайджана ухудшится видимость

На некоторых дорогах Азербайджана будет ограничена видимость.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

12 ноября в некоторых регионах Азербайджана из-за тумана прогнозируется ограниченная видимость на дорогах - от 200 до 700 метров.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности на трассах.

