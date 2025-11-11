Стали известны детали взрыва в Исламабаде

Взрыв у здания суда в пакистанском Исламабаде совершил террорист-смертник.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Geo.

"Взрыв, совершенный террористом-смертником в федеральной столице во вторник, по данным источников в полиции, унес жизни по меньшей мере 5 человек, 21 получил ранения", - говорится в публикации.

По данным правоохранителей, взорвался припаркованный возле здания автомобиль.