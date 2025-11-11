https://news.day.az/world/1794645.html Стали известны детали взрыва в Исламабаде Взрыв у здания суда в пакистанском Исламабаде совершил террорист-смертник. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Geo.
Стали известны детали взрыва в Исламабаде
Взрыв у здания суда в пакистанском Исламабаде совершил террорист-смертник.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Geo.
"Взрыв, совершенный террористом-смертником в федеральной столице во вторник, по данным источников в полиции, унес жизни по меньшей мере 5 человек, 21 получил ранения", - говорится в публикации.
По данным правоохранителей, взорвался припаркованный возле здания автомобиль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре