https://news.day.az/sport/1794651.html Определены арбитры матча Азербайджан - Исландия Определены арбитры матча отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Исландии, который состоится 13 ноября в Баку. Об этом сообщили в АФФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Отмечается, что встречу, которая пройдет на стадионе посёлка 8-й километр, будет обслуживать судейская бригада из Черногории и Сербии.
Определены арбитры матча отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Исландии, который состоится 13 ноября в Баку.
Об этом сообщили в АФФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отмечается, что встречу, которая пройдет на стадионе посёлка 8-й километр, будет обслуживать судейская бригада из Черногории и Сербии.
13 ноября
Азербайджан - Исландия
Стадион посёлка 8-й километр. Начало в 21:00
Главный арбитр: Никола Дабанович
Помощники главного арбитра: Владан Тодорович, Срджан Йованович
Четвёртый арбитр: Милош Бошкович (все - Черногория)
Арбитры VAR: Момчило Маркович, Александр Живкович (оба - Сербия)
