Определены арбитры матча Азербайджан - Исландия

Определены арбитры матча отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Исландии, который состоится 13 ноября в Баку. Об этом сообщили в АФФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Отмечается, что встречу, которая пройдет на стадионе посёлка 8-й километр, будет обслуживать судейская бригада из Черногории и Сербии.