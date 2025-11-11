Определены арбитры матча Азербайджан - Исландия

Определены арбитры матча отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Исландии, который состоится 13 ноября в Баку.

Об этом сообщили в АФФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что встречу, которая пройдет на стадионе посёлка 8-й километр, будет обслуживать судейская бригада из Черногории и Сербии.

13 ноября

Азербайджан - Исландия
Стадион посёлка 8-й километр. Начало в 21:00

Главный арбитр: Никола Дабанович
Помощники главного арбитра: Владан Тодорович, Срджан Йованович
Четвёртый арбитр: Милош Бошкович (все - Черногория)
Арбитры VAR: Момчило Маркович, Александр Живкович (оба - Сербия)