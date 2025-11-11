https://news.day.az/world/1794649.html Метеозонды сорвали посадку трех самолетов в Литве Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Как передает Day.Az, об этом пишет Delfi. Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама - в аэропорт Риги.
Метеозонды сорвали посадку трех самолетов в Литве
Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары.
Как передает Day.Az, об этом пишет Delfi.
Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама - в аэропорт Риги.
Ограничения на посадку судов в аэропорту Вильнюса были введены после сообщения властей о неопознанном объекте в воздушном пространстве.
Национальный центр управления кризисами Литвы сообщил, что за ночь локаторы выявили 34 объекта. При этом литовские пограничники смогли найти только шесть зондов с контрабандой.
