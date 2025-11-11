Метеозонды сорвали посадку трех самолетов в Литве

Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары.

Как передает Day.Az, об этом пишет Delfi.

Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама - в аэропорт Риги.

Ограничения на посадку судов в аэропорту Вильнюса были введены после сообщения властей о неопознанном объекте в воздушном пространстве.

Национальный центр управления кризисами Литвы сообщил, что за ночь локаторы выявили 34 объекта. При этом литовские пограничники смогли найти только шесть зондов с контрабандой.