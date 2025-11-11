Получат ли школьники и студенты льготы на проезд в Азербайджане?

Омбудсмен Сабина Алиева во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2026 год выступила с предложением ввести льготы для школьников и студентов в общественном транспорте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", она отметила, что с учётом опыта других стран в социальной сфере следует внедрять ряд льгот.

Студенты отмечают, что с ростом тарифов на общественный транспорт их ежемесячные расходы на транспорт значительно увеличились.

Эксперты в сфере образования отмечают, что в соседней Турции ученики лицеев и студенты университетов, как правило, пользуются льготными тарифами. Так, в Стамбуле владельцам студенческих карт предоставляется скидка на транспорт более 50%. Кроме того, школьники, предъявившие пропуск на централизованное вступительное испытание в высшие учебные заведения, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Эта возможность действует за определённое время до начала экзамена и продолжается некоторое время после его завершения.

В связи с этим Фонд развития образования сообщил "Xəzər Xəbər", что введение льгот в общественном транспорте не входит в компетенцию Фонда, и решения в этой сфере принимаются соответствующими государственными органами. Вместе с тем, в рамках проекта "TələbəPlus", студенты по всей стране могут получать скидки до 75% у более чем 400 партнёров. Проект направлен на оптимизацию повседневных расходов студентов и расширение их социальных возможностей.

Подробнее в сюжете: