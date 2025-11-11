Территория Газы может быть разделена

Увеличивается вероятность того, что территория Газы будет разделена на две части - одной из которых будет управлять ХАМАС, другой - Израиль.

Как передает Day.Az, об этом Reuters сообщил ряд неназванных источников.

Источники связывают рост такой вероятности с ослаблением усилий по реализации мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Шесть европейских дипломатических источников, с которыми общалось Reuters, отметили, что выполнение последующего этапа мирного плана Трампа после установления режима прекращения огня фактически приостановлено.

Утверждается, что восстановительные работы в Газе будут ограничены частью территории, контролируемой Израилем.

Отметим, прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана Трампа. Однако следующий этап плана - разоружение ХАМАС и демилитаризация Газы после обмена пленными и заложниками - ещё не реализован.