Замминистра юстиции Грузии освобожден от должности
Ираклий Хмаладзе освобожден от должности заместителя министра юстиции Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал 10 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"Освободить Ираклия Хмаладзе от должности заместителя министра юстиции Грузии с 10 ноября 2025 года на основании пункта первого статьи 24 Закона Грузии "О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии"", - говорится в приказе.
