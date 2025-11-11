Замминистра юстиции Грузии освобожден от должности

Ираклий Хмаладзе освобожден от должности заместителя министра юстиции Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал 10 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Освободить Ираклия Хмаладзе от должности заместителя министра юстиции Грузии с 10 ноября 2025 года на основании пункта первого статьи 24 Закона Грузии "О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии"", - говорится в приказе.