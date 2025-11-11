https://news.day.az/world/1794717.html Турция следит за поисково-спасательными операциями - Хакан Фидан Турция внимательно отслеживает ход поисково-спасательных операций, связанных с крушением турецкого военного грузового самолета C-130 в Грузии, который возвращался из Азербайджана. Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в социальной сети "X".
Турция внимательно отслеживает ход поисково-спасательных операций, связанных с крушением турецкого военного грузового самолета C-130 в Грузии, который возвращался из Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в социальной сети "X".
Он выразил соболезнования, сказав: "Да помилует Бог наших шехидов, и я желаю терпения их семьям и близким. Да будет благословен наш дорогой народ".
Отмечается, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 20 военнослужащих.
