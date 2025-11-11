https://news.day.az/world/1794729.html Глава МВД Грузии находится на месте авиакатастрофы - ФОТО Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе находится на месте крушения самолета, принадлежащего Турции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, его сопровождают первый заместитель Рони Месхи, губернатор региона Кахети Георгий Аладашвили и представители соответствующих структур Министерства внутренних дел.
Глава МВД Грузии находится на месте авиакатастрофы - ФОТО
Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе находится на месте крушения самолета, принадлежащего Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, его сопровождают первый заместитель Рони Месхи, губернатор региона Кахети Георгий Аладашвили и представители соответствующих структур Министерства внутренних дел.
Отметим, крушение произошло на территории Сигнахи региона Кахети.
