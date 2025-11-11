Будапешт перейдет на «зеленые» туравтобусы

Городские власти Будапешта взяли курс на экологическую реформу городского туризма: к 2029 году на улицах венгерской столицы больше не останется двухэтажных экскурсионных автобусов с дизельными двигателями. Все машины, работающие по системе hop-on hop-off, должны будут перейти на электротягу.

Как передает Day.Az, соответствующее решение приняла городская генеральная ассамблея.

Сегодня по маршрутам для туристов курсируют 27 автобусов старого образца, средний возраст которых приближается к 20 годам. Большинство из них соответствуют лишь стандарту Euro-3 и не оснащены современными системами снижения выбросов.

Экологи и транспортные эксперты давно указывают, что именно эти автобусы вносят заметный вклад в загрязнение воздуха в историческом центре, где уже фиксируется критически высокий уровень смога и нехватка зеленых зон.

В Транспортном департаменте заявили, что реализация проекта не потребует расходов из городского бюджета.

В ходе презентации программы на конференции Tourism Think Tank подчеркивалось, что жителям не придется платить за этот переход. Все инвестиции окупятся за счет туристического сектора.

По данным Центрального статистического управления Венгрии, туризм в столице полностью восстановился после пандемии: в прошлом году Будапешт зафиксировал 16,4 млн ночевок - на уровне 2019-го. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году этот показатель может вырасти почти вдвое - до 30 млн.

"Это колоссальный потенциал для роста экономики и создания новых рабочих мест, - говорится в пресс-релизе Транспортного департамента. - Но важно, чтобы Будапешт оставался городом, удобным для жизни. Туристы приезжают ради города, а не наоборот".