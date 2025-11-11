В рамках проекта "Исторические лица театра" представлен концерт памяти Гусейнгулу Сарабского

В Международном музее мугама состоялся вечер памяти выдающегося оперного певца и тариста, незабвенного актера, композитора, драматурга, режиссёра-постановщика, народного артиста Гусейнгулу Сарабского (1879-1945) в рамках проекта "Исторические лица театра", представленного Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие началось с видеоролика, отражающего многогранное творчество Гусейнгулу Сарабского и его уникальный вклад в развитие национальной музыкальной культуры. Далее обсуждались его сценическая деятельность, незаменимые заслуги в формировании азербайджанской оперы и вклад в искусство в целом.

В ходе вечера была представлена сцена встречи из оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" в исполнении заслуженных артистов Арзу Алиевой и Хаяла Гусейнова. Затем "Сегях", "Дешти" и "Чахаргях" исполнили заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Илькин Ахмедов и Махаббат Сафаров.

Сцена из оперы Зульфигара Гаджибекова "Ашыг Гариб" была представлена Муталлимом Демировым и Айтен Магеррамовой, а сцена из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" - в исполнении молодой певицы Айдан Гулиевой и заслуженного артиста Турала Агасиева.

Этот наполненный искусством вечер стал данью уважения бессмертному творчеству Гусейнгулу Сарабского, оставив неизгладимый след в памяти зрителей.

