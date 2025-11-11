Армянство лишилось правой руки

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Для армянства что ни день, то плохая новость. И особенно чувствительно для реваншистов и диаспоры, что эти плохие новости, как нарочно, стали приходить в канун праздника Победы Азербайджана в 44-дневной войне. У сторонников "от моря до моря" и без того на душе кошки скребли, а тут еще Нэнси Пелоси объявила о намерении покинуть Конгресс. Престарелая мадам утомилась за сорок лет бесполезного пребывания в политике и теперь собралась на покой.

На днях американские СМИ написали о том, что бывшей спикер Палаты представителей Конгресса объявила о своем уходе. Правда, произойдет это только после очередных выборов, в 2027 году, но "обрадовать" своими планами она решила уже сейчас. Вероятно, чтобы уговаривали передумать. Кто? Армянская диаспора, разумеется. На армянство мадам Пелоси работала все эти сорок лет, и не за спасибо, конечно же. В армянских организациях Америки уже проливают слезы. А как же - лишиться такой лоббистки, когда Белый дом и без того забросил "армянский вопрос" на задний двор. Это будет серьезная потеря. Да, еще есть два года, но эффективным дальнейшее содержание лоббистки может быть только в том случае, если армянский кокус в Конгрессе снова обретет силу. А обрести он ее может только после возвращения демократов. Пелоси отстранена от вице-спикерства в Палате представителей, где в прежние годы вела обширную антиазербайджанскую деятельность и проталкивала интересы Армении. У нее отобрали кабинет в Капитолии и прочие блага, однако она все равно старалась отрабатывать гонорары диаспоры.

Само собой, мадам задвинули не из-за откровенной работы на иностранное государство - Армению. В августе 2022 года он нагло отправилась на Тайвань, чем вызвала международный скандал. И через пару месяцев ее попросили освободить кресло спикера. Пелоси решила, что если ей дозволено поддерживать армянский сепаратизм, то с таким же успехом она может поддержать сепаратизм и тайваньский и ничего ей за это не будет. А вот стало. Незадолго до изгнания с поста она успела посетить Ереван, где ее принимали так, будто прибыл сам Байден. Там она подписала какие-то бумажки о поддержке Штатами Армении против Азербайджана, однако реализовать их ей было уже не суждено.

Не обошлось и без коррупционных скандалов. В конце прошлого года стало известно, что мадам и ее муж присвоили миллионы долларов, предназначенные на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом писали американские СМИ. Чета Пелоси стала еще одной выбитой с шахматной доски важной фигурой, очень ценимой американским армянством. Не исключено, что они последуют за четой Менендесов. Правда, придется подождать - перед ними уже занял очередь мистер Шифф.

Но что бы мы не говорили, какие бы эпитеты не подбирали для выражения наших "высоких" чувств к даме, много лет топтавшей интересы Азербайджана, мы не сможем быть настолько красноречивыми, насколько был президент Трамп, узнав о намерении Нэнси Пелоси покинуть Конгресс.

"Уход Нэнси Пелоси на пенсию - это отличная новость для Америки. Она была зловещей, коррумпированной и сосредоточена только на вреде для нашей страны. Она быстро теряла контроль над своей партией, и ему никогда не вернуться. Для меня большая честь, что она дважды пыталась устроить импичмент против меня и потерпела полный провал. Нэнси Пелоси - сильно переоцененный политик", - заявил Дональд Трамп в комментарии журналистам Fox News.

В соцсети Truth Social он высказался в том же духе: "Нэнси Пелоси, старая и сломленная политическая халтурщица, которая дважды пыталась подвергнуть меня импичменту, но не смогла, наконец, объявила об уходе в отставку. Она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, обокрала американскую общественность и стала катастрофой для Америки. Я рад, что зловоние Нэнси Пелоси уходит".

Да уж, достойно встретить старость - это дано не каждому...