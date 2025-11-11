https://news.day.az/politics/1794740.html Организация тюркских государств выразила соболезнования Турции Организация тюркских государств (ОТГ) направила соболезнования Анкаре в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице организации в социальной сети "X".
Организация тюркских государств выразила соболезнования Турции
Организация тюркских государств (ОТГ) направила соболезнования Анкаре в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице организации в социальной сети "X".
"С прискорбием узнали о крушении в Грузии военного грузового самолёта, возвращавшегося из Азербайджана в Турцию.
Поисково-спасательные работы продолжаются, и мы с нетерпением ждём новостей о спасённых.
Мы молим Бога о милосердии к погибшим и выражаем соболезнования их семьям, близким и братскому турецкому народу", - отмечается в сообщении.
