МЧС Азербайджана готово к участию в спасательной операции в Грузии после крушения турецкого военного самолета
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров провел телефонный разговор с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг трагедии.
Кямаледдин Гейдаров отметил, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева силы МЧС Азербайджана полностью готовы к немедленному подключению к поисково-спасательной операции и оказанию необходимой поддержки.
Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе выразил благодарность за предложение помощи и подчеркнул, что в случае необходимости будет принято решение о привлечении спасательных подразделений МЧС Азербайджана, находящихся на дежурстве у границы.
Отмечается, что контакты между соответствующими структурами продолжаются.
