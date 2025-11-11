МЧС Азербайджана готово к участию в спасательной операции в Грузии после крушения турецкого военного самолета

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров провел телефонный разговор с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг трагедии.

Кямаледдин Гейдаров отметил, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева силы МЧС Азербайджана полностью готовы к немедленному подключению к поисково-спасательной операции и оказанию необходимой поддержки.

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе выразил благодарность за предложение помощи и подчеркнул, что в случае необходимости будет принято решение о привлечении спасательных подразделений МЧС Азербайджана, находящихся на дежурстве у границы.

Отмечается, что контакты между соответствующими структурами продолжаются.