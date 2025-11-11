https://news.day.az/world/1794696.html Главы МВД Турции и Грузии провели телефонный разговор Министр внутренних дел Турции Али Ерликая провёл телефонный разговор с грузинским коллегой Гелой Геладзе. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации А.Ерликая в социальной сети "X".
Главы МВД Турции и Грузии провели телефонный разговор
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая провёл телефонный разговор с грузинским коллегой Гелой Геладзе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации А.Ерликая в социальной сети "X".
Грузинский министр выразил глубокую скорбь в связи с известием о крушении следовавшего из Азербайджана в Турцию грузового самолёта C130 на грузино-азербайджанской границе.
Он подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Следует отметить, что турецкий военно-транспортный самолёт C130, вылетевший из Азербайджана, сегодня потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.
