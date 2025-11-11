Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

В соболезновании говорится: "Глубоко опечален известием о крушении военно-транспортного самолета C130, следовавшего из Азербайджана в Турцию, на грузино-азербайджанской границе.

Молю Всевышнего о милосердии к погибшим военнослужащим, разделяю скорбь их родных и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям.

Да помилует их Всевышний".