Администрация аэронавигации Грузии о потерпевшем крушение турецком самолёте

Турецкий самолёт C-130 пропал с радаров через несколько минут после вхождения в воздушное пространство Грузии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Администрацию аэронавигации Грузии.

Сообщается, что самолёт не подавал сигнала тревоги.

"Через несколько минут после пересечения границы Грузии турецкий самолёт C-130 пропал с наших радаров, не подав сигнала тревоги. После инцидента были начаты поисково-спасательные работы, организованные Администрацией аэронавигации Грузии". - говорится в сообщении.

Следует отметить, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.