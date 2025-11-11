Али Ерликая посетил место крушения турецкого самолета C-130 в районе Скинахи

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая побывал в районе Скинахи, где потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом министр сообщил на своей странице в социальной сети "X".

Али Ерликая ознакомился с ходом поисково-спасательных работ. В район крушения были направлены поисково-спасательная группа и беспилотные летательные аппараты для проведения операции.