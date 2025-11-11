Когда ложь рушится под навесом фактов: позор очернителей Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Эта история стала показательной иллюстрацией того, как ложь и предвзятость рушатся под весом фактов. В течение последних лет некоторые европейские политики и медиа активно распространяли слухи о том, что часть газа, экспортируемого Азербайджаном в Европу, якобы имеет российское происхождение. Такая чушь звучала эффектно - она идеально ложилась в контекст политических дискуссий вокруг энергетической безопасности Европы, особенно после начала российско-украинской войны. Но теперь пришёл момент истины: Европейская комиссия официально опровергла эти обвинения, поставив точку в спекуляциях и разоблачив очередную ложь ангажированных политиков.

Поводом для громкого скандала стал официальный запрос депутата Европарламента от Франции Жан-Поля Гарро, который потребовал от Еврокомиссии объяснений, почему Европейский союз, по его утверждению, "покупает у Азербайджана российский газ под другим флагом". Французский политик обвинял Евросоюз в "моральном и политическом противоречии", заявляя, что Брюссель якобы обходит собственное энергетическое эмбарго против России, закупая газ, который Азербайджан "перепродаёт после закупки у Москвы по завышенной цене".

Ответ Еврокомиссии оказался холодным душем для Гарро. В официальном письме еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен четко заявил: обвинения ложны, а Южный газовый коридор, по которому газ поступает в Европу, связан исключительно с азербайджанскими месторождениями и не интегрирован с российской газовой сетью. Более того, Комиссия представила конкретные цифры: в 2023 году Азербайджан импортировал менее одного миллиарда кубометров российского газа, причём исключительно для внутреннего потребления.

А вот экспорт составил более 25 миллиардов кубометров, из которых около половины направлялось в страны Европейского союза. Разница между импортом и экспортом настолько очевидна, что любые разговоры о "перепродаже российского газа" выглядят попросту абсурдными. Таким образом, попытка французского депутата обличить Европейскую комиссию и Баку обернулась для него публичным унижением. Жан-Поль Гарро сел в лужу, продемонстрировав, что его заявление строилось не на фактах, а на эмоциях, политических симпатиях и, возможно, откровенной антипатии к Азербайджану.

История с Гарро - далеко не первая и, увы, не последняя в длинной череде ангажированных кампаний против Азербайджана. Подобные "информационные вбросы" регулярно появляются в европейских СМИ и политических кругах. Их корни уходят в годы, когда Азербайджан стал независимым игроком в регионе и начал последовательно отстаивать свой суверенитет и энергетическую независимость.

Достаточно вспомнить, как подобные кампании велись и раньше - накануне и во время проведения в Баку песенного конкурса "Евровидение", первых Европейских игр, а также в преддверии Конференции ООН по климату COP29. Каждый раз, когда Азербайджан становился центром международного внимания, в западных медиа активизировались силы, стремящиеся очернить страну и представить ее в негативном свете. И именно европарламентарии чаще всего выступали в роли тех, на кого они ссылались.

Особенно циничной эта практика выглядела в годы и после 44-дневной Отечественной войны 2020 года, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, освободив земли, десятилетиями находившиеся под армянской оккупацией. Тогда многие западные политики, вместо того чтобы признать справедливость и законность действий Азербайджана, открыто встали на сторону оккупационного режима. Они принимали у себя в Брюсселе так называемых "представителей Нагорного Карабаха", публично осуждали Баку, игнорируя сам факт оккупации азербайджанских территорий, подтвержденный четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН.

После разгрома сепаратистов и полного восстановления азербайджанского суверенитета в сентябре 2023 года эти же силы не смирились с новой реальностью. Для них восстановление территориальной целостности Азербайджана стало личной трагедией. Именно поэтому они продолжают искать поводы для давления на Баку - теперь уже в энергетической и экологической плоскости.

Так и родились истории о "российском газе под видом азербайджанского". Логика проста: если невозможно обвинить Азербайджан в военной агрессии, то можно попытаться подорвать его репутацию как надёжного партнёра Европы. Но, как показала ситуация с ответом Еврокомиссии, подобные попытки разбиваются о факты. Европа прекрасно знает, что Южный газовый коридор, созданный в рамках соглашения между Баку и Брюсселем, является стратегическим маршрутом, который связывает Каспийский регион с Европейским континентом без участия России.

Это ключевой элемент энергетической диверсификации, обеспечивающий поставки газа из азербайджанских месторождений "Шах-Дениз" через Грузию, Турцию, Грецию и Италию. Ни один кубометр российского газа физически не может попасть в эту систему. Иными словами, технически и логистически подобное обвинение невозможно, и это прекрасно известно всем, кто хоть немного знаком с архитектурой газотранспортной инфраструктуры региона. Но, как и во многих других случаях, факты мало интересуют тех, кто руководствуется политическим заказом.

Соответственно то, что произошло с Жан-Полем Гарро - симптом более широкой болезни европейской политики: двойных стандартов и лицемерия. Одни и те же политики, которые говорят о "ценностях", "демократии" и "этической ответственности", при этом они же позволяют себе распространять заведомо ложные обвинения в адрес независимого государства.

При этом, когда их лжи публично опровергаются, они предпочитают хранить молчание. В порядочном обществе после таких разоблачений принято публично извиняться. Но, как показывает опыт, вряд ли мы увидим извинения от Гарро. Точно так же, как мы не услышали ни одного слова покаяния от других депутатов Европарламента, которые систематически распространяли ложь об Азербайджане. Ведь для многих из них Азербайджан стал удобным объектом очернения, потому что наша страна не вписывается в рамки их стереотипов: она проводит независимую политику, не подчиняется внешнему давлению и последовательно укрепляет свой международный авторитет и добивается поистине исторических побед.