В Чернобыле заметили удивительную гусеницу

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали невероятно красивую гусеницу - бражника подмаренникового, который имеет рог.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в заповеднике подчеркнули, что гусеница этого вида - настоящее украшение лесных полян. Она большая, мясистая, длиной до 8 см. Окраска может быть разной: от ярко-зеленой до темно-бурой или почти черной. Вдоль тела заметны светлые пятна, а на конце - характерный рог, который выглядит угрожающе, но является вполне безопасным.

Питается гусеница преимущественно на вереске, подмареннике, иван-чае и других травянистых растениях. В конце лета гусеница спускается на землю и окукливается в почве, где зимует до следующего года.

"Весной из куколки появляется взрослая бабочка - один из самых красивых представителей семейства бражникових. Его легко узнать по ярким, контрастным узорам на крыльях: передние - оливково-бурые с белыми полосами, а задние - розово-красные с чёрными и белыми полями", - описали ученые.