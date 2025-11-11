https://news.day.az/politics/1794747.html Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор 11 ноября 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, Байрамов выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в Турцию через Грузию.
Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор
11 ноября 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, Байрамов выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в Турцию через Грузию.
Было подчеркнуто, что Азербайджан находится на связи с соответствующими государственными органами Турции и Грузии и готов оказать необходимую поддержку для ликвидации последствий аварии и проведения поисково-спасательных операций.
В свою очередь, Хакан Фидан выразил благодарность за поддержку и соболезнования в этот трудный день.
