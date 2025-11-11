Мытье сырой курицы может быть опасно для жизни

Во время Недели пищевой безопасности в Австралии специалисты из Совета по информированию о пищевой безопасности (Food Safety Information Council) напомнили, что мыть сырую курицу перед готовкой не только бесполезно, но и опасно. Исследования показывают, что все больше австралийцев продолжают следовать этому устаревшему совету, повышая риск заражения пищевыми инфекциями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Food Safety Information Council (FSIC).

"Несмотря на то, что можно услышать в интернете или увидеть в блогах, мытье сырой курицы - это миф, который лишь распространяет бактерии по кухне", - заявил заместитель председателя совета, доцент Джулиан Кокс. - "Во время промышленной переработки мясо уже проходит санитарную обработку, а дополнительное мытье на домашней кухне лишь разбрызгивает микробы. Достаточно просто тщательно прожарить курицу до 75 °C, проверив температуру мясным термометром в самой толстой части".

По данным исследования, 51% австралийцев продолжают мыть целую курицу перед готовкой, 48% - куски с кожей и 44% - без кожи. Причем доля таких людей за последние четыре года увеличилась, несмотря на предупреждения санитарных служб.

Кокс подчеркнул, что курица - самое популярное мясо в Австралии, и потому ошибки при ее приготовлении представляют серьезную проблему. Каждый год в стране фиксируется около 4,7 млн случаев пищевых отравлений, приводящих почти к 48 тысячам госпитализаций и 38 смертям.

Эксперты напомнили базовые правила безопасности при обращении с сырой птицей: тщательно мыть руки и поверхности после контакта с сырой курицей, размораживать мясо только в холодильнике или микроволновке, не допуская вытекания сока, не допускать контакта сырой курицы с готовыми блюдами и использовать отдельные доски и посуду для сырого и приготовленного мяса.

"Пищевые отравления - серьезная угроза здоровью и экономике. Простые меры предосторожности способны спасти жизни", - резюмировал Кокс.