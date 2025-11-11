https://news.day.az/azerinews/1794713.html Fazilə İmanova VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında körpücük üzərinə çıxıb Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında daha bir azərbaycanlı atlet körpücük üzərinə çıxıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası məlumat yayıb.
Fazilə İmanova 77 kq çəki dərəcəsində iki hərəkətin cəmində 189 kq (84 kq + 105 kq) nəticə göstərib.
Qeyd edək ki, idmançımız yarışı yeddinci pillədə başa vurub.
