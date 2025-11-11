Али Асадов провёл телефонный разговор с вице-президентом Tурции Джевдетом Йылмазом

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провёл телефонный разговор с вице-президентом Tурции Джевдетом Йылмазом.

Как сообщает Day.Az, об этом Джевдет Йылмаз написал в социальной сети "X".

В ходе беседы Али Асадов отметил, что Азербайджан в знак солидарности внимательно следит за развитием событий.

Джевдет Йылмаз, в свою очередь, выразил благодарность Али Асадову за соболезнования, переданные от имени братского азербайджанского народа, и за проявленную искреннюю поддержку.