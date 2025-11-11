https://news.day.az/politics/1794716.html Али Асадов провёл телефонный разговор с вице-президентом Tурции Джевдетом Йылмазом Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провёл телефонный разговор с вице-президентом Tурции Джевдетом Йылмазом. Как сообщает Day.Az, об этом Джевдет Йылмаз написал в социальной сети "X". В ходе беседы Али Асадов отметил, что Азербайджан в знак солидарности внимательно следит за развитием событий.
