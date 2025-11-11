Турция работает вместе с Грузией над поиском обломков разбившегося грузового самолета

Турция работает вместе с Грузией над поиском обломков разбившегося военного грузового самолета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.

