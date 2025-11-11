https://news.day.az/politics/1794739.html Омбудсмен Азербайджана выразила соболезнования Турции Омбудсмен Азербайджанской Республики Сабина Алиева поделилась в соцсети публикацией в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "С глубокой скорбью восприняли новость о гибели военнослужащих.
"С глубокой скорбью восприняли новость о гибели военнослужащих. Выражаем глубочайшие соболезнования братской Турецкой Республике, её народу, а также семьям и близким погибших военнослужащих и желаем им терпения.
Нерушимая дружба и братские отношения между Азербайджаном и Турцией всегда сближали наши народы. Азербайджан разделяет скорбь Турции и чтит память павших".
