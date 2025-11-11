Полузащитник "Челси" выбыл из строя после травмы в матче с "Карабахом"

Полузащитник "Челси" Ромео Лавия пропустит как минимум месяц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sky Sports, футболист выбыл из-за травмы бедра, полученной в матче с "Карабахом".

Примечательно, что Лавия и Дариу Эссугу, рассматриваемые в качестве сменщиков ведущего игрока "Челси" Мойсеса Кайседо, часто травмируются, хотя эквадорский полузащитник в текущем сезоне Премьер-лиги пропустил лишь 45 минут из 990 проведенных на поле.