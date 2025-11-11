https://news.day.az/sport/1794741.html Полузащитник "Челси" выбыл из строя после травмы в матче с "Карабахом" Полузащитник "Челси" Ромео Лавия пропустит как минимум месяц. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sky Sports, футболист выбыл из-за травмы бедра, полученной в матче с "Карабахом".
