По Земле ожидается удар облака плазмы

Первый удар облака солнечной плазмы по Земле должен состояться в течение ближайших нескольких часов, ожидается, что он будет наиболее слабым из ряда ударов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Первый (самый слабый) по расчетам [удар облака плазмы по Земле] может подойти уже в течение двух-трех часов", - говорится в сообщении.

По данным ученых, в течение суток ожидается прибытие всех трех облаков солнечной плазмы.