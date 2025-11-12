В Грузии найдены тела почти всех турецких военных, погибших в авиакатастрофе

Грузинские спасатели нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших в результате крушения в Грузии военно-транспортного самолета C-130 военно-воздушных сил Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Грузии Гелу Геладзе.

По его словам, в настоящее время продолжается поиск еще двоих военных. Всего на борту находились 20 человек, включая членов экипажа.

"Я нахожусь на постоянной связи и в координации с министром внутренних дел Турции. Мы создали международную следственную группу, в которой участвуют и коллеги из Турции. Они в течение всей ночи были на месте происшествия и участвовали в следственных мероприятиях", - сказал Геладзе.