https://news.day.az/world/1794797.html Стал известен виновник теракта в столице Пакистана Боевики группировки "Движение талибов Пакистана" ("Техрик-и-Талибан Пакистан"), ТТП взяли на себя ответственность за взрыв в Исламабаде. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Business Recorder. 11 ноября в Исламабаде возле судебного здания, террорист подорвал автомобиль.
