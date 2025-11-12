Стал известен виновник теракта в столице Пакистана

Боевики группировки "Движение талибов Пакистана" ("Техрик-и-Талибан Пакистан"), ТТП взяли на себя ответственность за взрыв в Исламабаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Business Recorder.

11 ноября в Исламабаде возле судебного здания, террорист подорвал автомобиль. Пострадал по меньшей мере 21 человек, еще 12 человек получили несовместимые с жизнью ранения.