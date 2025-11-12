Азербайджанская нефть выросла в цене
В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 2,7 доллара США, или на 4%, составив 67,78 доллара за баррель.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,68 доллара, или 4,3%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,57 доллара.
Цена на нефть марки URALS выросла на 2 доллара, или 3,9%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 52,98 доллара за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась на 1,8 доллара, или 2,9%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,32 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.
