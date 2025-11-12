Объявление 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» ознаменовало начало нового этапа развития Азербайджана

Объявление 2025 года в нашей стране "Годом Конституции и суверенитета" ознаменовало начало нового этапа будущего развития Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева в ходе выступления на международной конференции "Конституция и верховенство права в современных правовых системах" в Баку.

Она отметила, что восстановление государственной независимости Азербайджана, его становление и развитие как демократического государства связаны с дальновидной политикой и историческими заслугами выдающегося общественно-политического и государственного деятеля, Великого лидера Гейдара Алиева:

"Одним из намерений, заявленных в первой Конституции независимого Азербайджана, подготовленной под руководством Общенационального лидера и принятой всеобщим голосованием, было создание правового и светского государства, обеспечивающего верховенство закона.

Верховенство закона является не только основой справедливого и устойчивого развития общества, но и важнейшей гарантией прав и свобод человека. В этом контексте закрепление в Конституции Азербайджана обеспечения прав и свобод человека в качестве высшей цели государства отражает наивысшую ценность, придаваемую правам человека. Неслучайно, что самая большая глава Основного закона нашей страны посвящена именно правам и свободам человека", - подчеркнула С.Алиева.