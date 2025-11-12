Подведены итоги проекта «Зеленый энергетический коридор ЦА–Азербайджан»

Завершается отбор компании-консультанта по проекту "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия-Азербайджан".

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство энергетики Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что процесс отбора компании-консультанта для проведения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта продолжается.

По завершении отбора с выбранной компанией будет подписан контракт, а к концу года планируется начать разработку ТЭО.

Подчеркивается, что в рамках меморандума, подписанного в апреле этого года, достигнута договоренность о выделении Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в общей сложности 2 миллионов долларов США на финансирование ТЭО проекта.

"Проект "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия-Азербайджан", реализуемый на основе соглашения, достигнутого между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном, является одной из стратегически важных инициатив с точки зрения экспорта энергии в регионе. Интеграция этого проекта в такие "зеленые" энергетические коридоры, как "Каспий-Черное море-Европа", "Азербайджан-Турция-Европа" и "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария", сыграет важную роль в направлении возобновляемого энергетического потенциала региона на турецкие и европейские рынки, координации межконтинентальных центров производства и потребления, а также эффективном управлении энергетической изменчивостью", - говорится в заявлении.