Чёрный ящик самолёта, потерпевшего крушение, доставлен в Турцию

Черный ящик военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules турецких ВВС, который 11 ноября потерпел крушение на территории Грузии, доставлен в Турцию.

Об этом сообщает со ссылкой на газету Yeni Şafak, передает Day.Az.

Самолет с бортовым самописцем, как указывает телеканал CNN Türk, уже приземлился в столице Анкаре.