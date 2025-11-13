https://news.day.az/world/1795028.html

Чёрный ящик самолёта, потерпевшего крушение, доставлен в Турцию

Черный ящик военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules турецких ВВС, который 11 ноября потерпел крушение на территории Грузии, доставлен в Турцию. Об этом сообщает со ссылкой на газету Yeni Şafak, передает Day.Az. Самолет с бортовым самописцем, как указывает телеканал CNN Türk, уже приземлился в столице Анкаре.