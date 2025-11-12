У людей выявили скрытое «седьмое чувство»

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии выяснили, что человек способен относительно точно ощущать расположение объектов, видя их. Это уникальное свойство, которое ученые называют "дистанционным осязанием", может стать новым видом человеческого восприятия - своеобразным "седьмым чувством".

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале IEEE Explore.

До сих пор считалось, что подобной способностью обладают только некоторые животные. Например, у куликов и ржанок развито удаленное осязание, позволяющее им находить добычу, спрятанную под слоем песка. Однако новое исследование показало, что и люди могут улавливать механические сигналы от предметов, находящихся вне зоны прямого контакта.

Ученые провели две серии экспериментов - с участием добровольцев и с роботами. В первом случае испытуемым предлагалось найти маленький кубик, закопанный в песке, не прикасаясь к нему напрямую. Оказалось, что участники могли определить его расположение с точностью 70,7%. Для сравнения, робот, оснащенный современным тактильным датчиком и алгоритмом машинного обучения LSTM, продемонстрировал сорокапроцентную точность.

Авторы считают, что результаты меняют представление о границах человеческого восприятия. По их мнению, кожа и нервная система способны улавливать микроскопические изменения давления и вибраций в окружающей среде, что и создает ощущение присутствия объекта до фактического прикосновения.

Открытие имеет и прикладное значение. Исследователи предполагают, что понимание механизмов дистанционного осязания поможет создавать новые поколения роботов, способных аккуратно взаимодействовать с хрупкими объектами. Такие системы могут использоваться в археологии, при поиске артефактов, а также в космических миссиях - для исследования песчаных или пылевых поверхностей без их повреждения.