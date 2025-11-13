Замминистра об обеспечении продовольственной безопасности

В условиях сохраняющейся геополитической напряженности обеспечение продовольственной безопасности и увеличение производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции в этой сфере также являются ключевыми приоритетами.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли в ходе обсуждения законопроекта "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

"За 9 месяцев 2025 года 29% ненефтегазового экспорта составили первичные сельскохозяйственные продукты, а 11% - продукты переработки сельскохозяйственной продукции. В 2025 году из государственной инвестиционной программы на аграрный сектор, включая мелиорацию земель и ирригационную инфраструктуру, было выделено 124 миллиона манатов. Прогнозируется, что расходы на сельское хозяйство в рамках госбюджета на 2026 год увеличатся по сравнению с 2025 годом примерно на 5% (ожидается) и составят 1,2 миллиарда манатов", - сказал замминистра.