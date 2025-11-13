В Баку открылся офис Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

В Баку состоялось открытие офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней из США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов, член "Кворума Двенадцати Апостолов" Дэвид Беднар, член "Кворума Семидесяти" и первый советник Центральноевропейского регионального офиса Джек Джерард, президент и председатель правления Фонда Стирлинга Майлс Хансен и член "Кворума Семидесяти" по Центральной Европе и Евразии Пол Пикард.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была официально зарегистрирована в Азербайджане в 2024 году.

