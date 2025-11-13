https://news.day.az/sport/1795129.html Азербайджанские теннисисты завоевали "бронзу" на Играх исламской солидарности - ФОТО Азербайджанские теннисисты завоевали еще одну медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях микста пара Адиль Ахмедзаде - Мерзия Нурметова вышла в полуфинал, но уступила турецким соперникам и заняла третье место на пьедестале почета.
Азербайджанские теннисисты завоевали "бронзу" на Играх исламской солидарности - ФОТО
Азербайджанские теннисисты завоевали еще одну медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях микста пара Адиль Ахмедзаде - Мерзия Нурметова вышла в полуфинал, но уступила турецким соперникам и заняла третье место на пьедестале почета.
Отметим, что ранее женская команда также была удостоена бронзовой медали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре