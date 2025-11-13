Азербайджанские теннисисты завоевали "бронзу" на Играх исламской солидарности

Азербайджанские теннисисты завоевали еще одну медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях микста пара Адиль Ахмедзаде - Мерзия Нурметова вышла в полуфинал, но уступила турецким соперникам и заняла третье место на пьедестале почета.

Отметим, что ранее женская команда также была удостоена бронзовой медали.