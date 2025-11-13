Мы счастливы находиться в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал член Кворума Двенадцати Апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней из США Дэвид Беднар на церемонии открытии офиса церкви в Баку.

Он поблагодарил председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамина Мамедова за поддержку и помощь в процессе признания и регистрации церкви.

"Мы любим Бога, мы любим и служим всем нашим братьям и сестрам. Я не могу передать, насколько мы счастливы быть здесь, в Азербайджане. Поэтому спасибо вам, и мы благодарны, что все вы сегодня здесь с нами", - сказал Дэвид Беднар.

Отметим, что в церемонии открытия приняли участие Рамин Мамедов, Дэвид Беднар, член "Кворума Семидесяти" и первый советник Центральноевропейского регионального офиса Джек Джерард, президент и председатель правления Фонда Стирлинга Майлс Хансен и член "Кворума Семидесяти" по Центральной Европе и Евразии Пол Пикард.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была официально зарегистрирована в Азербайджане в 2024 году.