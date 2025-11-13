"Семь красавиц" в Азербайджане - возрождение шедевра легенды о любви и власти

В Баку завершился фестиваль "Дни балета" блестящей постановкой легендарного балета Гара Гараева "Семь красавиц".

Во Дворце Гейдара Алиева не было свободных мест: зрители с нетерпением ждали открытия занавеса, чтобы вновь увидеть героев одного из самых поэтичных и легендарных произведений азербайджанской сцены. Балет, основанный на одноименной поэме XII века великого классика Низами Гянджеви из сборника "Хамсе", ожил в полной исторической и художественной красоте, сообщает Day.Az.

Балет рассказывает о шахе Бахраме Гуре, могущественном правителе, в чьей жизни появляются семь прекрасных женщин - каждая из своей страны, со своей историей, культурой, цветом и характером. В их танцах Бахрам ищет истину и смысл, но, увлекаясь красотой и властью, теряет самого себя. Это история о власти, любви и ответственности, о поиске гармонии между земным и духовным. Финал - не просто драма правителя, но философская притча о человеческой душе.

Этот вечер стал премьерным событием - специально восстановили легендарную хореографию 1978 года - ту самую, которую когда-то поставили народные артисты, семейная чета Рафига Ахундова и Максуд Мамедов. Именно она легла в основу знаменитого фильма-балета 1982 года. Они также выступили авторами либретто, а сценаристами были братья, народные писатели Рустами и Максуд Ибрагимбековы. И вот теперь, спустя десятилетия, древняя история о шахе Бахраме Гуре вновь звучала со сцены - свежо, эмоционально, с новой силой.

Образ Бахрама воплотил Тимур Одушев - его герой не просто властитель, а человек, разрываемый страстью, сомнениями и болью любви. Рядом с ним - Юлия Ферштанд в роли Айши. Её танец - словно дыхание восточного ветра: мягкий, чувственный, но с внутренним огнём. Вместе они рассказали зрителям историю любви, в которой красота и трагедия идут рука об руку.

В партию Визиря заслуженный артист Макар Ферштанд вложил столько энергии, что сцена буквально вибрировала от напряжения. Его пластика передавала не просто амбиции - это была страсть к власти, жгучая и опасная.

Семь красавиц - каждая в своём образе - стали символами разных миров и культур:

Аян Эйвазова (Прекраснейшая), Марьям Шабакаева (Индийская), Сабина Мамедова (Византийская), Нигяр Алиева (Хорезмская), Лиана Прага (Славянская), заслуженная артистка Азербайджана Эльмира Сулейманова (Магрибская), Захра Танрывердиева (Китайская). Их танцы - это палитра мира, рассказанная движением и светом, диалог культур без слов, как ожившие картины, в которых цвет, ритм и движение рассказывают истории любви, гордости и тайн.

Балет сопровождал оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Музыка Гара Гараева - мощная, кинематографичная, тревожно красивая - будто держала зрителей за руку до последней ноты.

Над спектаклем работали: режиссёр-постановщик - заслуженный артист Азербайджана Юрий Лобачёв; репетиторы - народные артисты Медина Алиева и Гюльагаси Мирзоев, заслуженный артист Фарид Ибрагимов; концертмейстер Зулейха Усубова.

Художники-постановщики - народный художник, лауреат Государственной премии СССР Тогрул Нариманбеков и заслуженный деятель культуры Техран Бабаев.

Когда финальный аккорд стих, аплодисменты слились в единый поток благодарности и зал ещё долго не отпускал артистов. "Семь красавиц" снова доказали - истинная красота и искусство не подвластны времени - они ждут момента, когда их сердце вновь заставят биться, как это произошло этим вечером в Баку.