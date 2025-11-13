https://news.day.az/society/1795148.html Азербайджан — одна из редких стран, где представители разных религий веками живут вместе - Рамин Мамедов Азербайджан - одна из редких стран, где представители разных народов и религий веками живут вместе. Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамин Мамедов на открытии бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Он отметил, что эта церемония открытия ещё раз показывает, что традиции, формировавшиеся в Азербайджане на протяжении веков, и сегодня сохраняются и передаются будущим поколениям.
