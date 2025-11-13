Азербайджан — одна из редких стран, где представители разных религий веками живут вместе

Азербайджан - одна из редких стран, где представители разных народов и религий веками живут вместе.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамин Мамедов на открытии бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Он отметил, что эта церемония открытия ещё раз показывает, что традиции, формировавшиеся в Азербайджане на протяжении веков, и сегодня сохраняются и передаются будущим поколениям.