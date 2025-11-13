https://news.day.az/society/1795152.html В Азербайджане действуют 39 неисламских религиозных общин – Гюндуз Исмаилов В Азербайджане действуют 38 неисламских религиозных общин, и Церковь Иисуса Христа Святых последних дней присоединилась к ним в качестве 39-й.
Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Гюндуз Исмаилов на открытии бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Он отметил, что данная религиозная община начала свою официальную деятельность в июле 2024 года после прохождения государственной регистрации.
"Это является показателем значимости религиозного многообразия, толерантности и мультикультурных ценностей в Азербайджане", - добавил Г.Исмаилов.
