В Азербайджане действуют 39 неисламских религиозных общин

В Азербайджане действуют 38 неисламских религиозных общин, и Церковь Иисуса Христа Святых последних дней присоединилась к ним в качестве 39-й.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Гюндуз Исмаилов на открытии бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Он отметил, что данная религиозная община начала свою официальную деятельность в июле 2024 года после прохождения государственной регистрации.

"Это является показателем значимости религиозного многообразия, толерантности и мультикультурных ценностей в Азербайджане", - добавил Г.Исмаилов.