Важно адаптировать частный сектор в Азербайджане к новым требованиям.

Как передает Day.Az, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Самед Баширли в ходе обсуждения законопроекта "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

"В результате экономических реформ, успешно продолжающихся под руководством Президента Ильхама Алиева в соответствии с требованиями современной эпохи, диверсификации ненефтегазового сектора, улучшения деловой среды, оптимизации фискального управления и других мер, экономика страны вступила в новый этап", - сказал он.

С.Баширли отметил, что новая экономическая модель Азербайджана основана не только на энергетике, но и на знаниях, инновациях и развитии цифровой экономики.

"В современном конкурентном мире, на фоне глобальных вызовов и новых тенденций, экономика Азербайджана непрерывно развивается. Реализуемая в нашей стране стратегия развития обеспечила восстановление территориальной целостности Азербайджана, повысила его международный авторитет, укрепила социально-экономический потенциал и улучшила благосостояние.

Результаты успешной социально-экономической политики, реализуемой в нашей стране, также подтверждаются последними отчетами международных рейтинговых агентств. Два ведущих международных рейтинговых агентства мира повысили кредитный рейтинг Азербайджана до уровня, соответствующего инвестиционному. Рост экономических позиций Азербайджана связан с диверсификацией ненефтегазового сектора", - отметил замминистра.

С. Баширли добавил, что в условиях, когда цифровая экономика является приоритетом государства, особенно важно, чтобы частный сектор адаптировался к новым требованиям.

"В нашей стране, помимо упрощения административных процедур в сфере предпринимательства, предоставления льгот, субсидий, финансовой поддержки реального сектора и других мер, проводится работа по поддержке технологического развития. Меры, реализуемые в рамках Стратегии развития искусственного интеллекта, способствуют укреплению цифровой инфраструктуры субъектов предпринимательства и ускорению их технологической адаптации. В целях углубления этой трансформации на национальном уровне Центр анализа и координации четвёртой промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана в пилотном режиме реализует в нескольких частных компаниях "Программу готовности к Индустрии 4.0", - сказал он.