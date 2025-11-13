Фонд развития предпринимательства Азербайджана вкладывает значительную часть кредитов в агросектор

Около половины льготных кредитов, предоставляемых Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана, направляется в сферу сельскохозяйственного производства, а другая половина - на развитие различных отраслей промышленности и других секторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли в ходе обсуждения законопроекта "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей и по науке и образованию.

"В течение января-сентября 2025 года за счет средств Фонда через банки было предоставлено 250 миллионов манатов льготных кредитов 4590 инвестиционным проектам предпринимателей общей стоимостью 564 миллиона манатов. Эти кредиты создали возможность открытия 3500 новых рабочих мест. В то же время за 10 месяцев 2025 года Фонд предоставил 27,9 миллиона манатов льготных кредитов 498 инвестиционным проектам, создав возможность открытия 367 новых рабочих мест. Кроме того, хотел бы отметить, что развитие инклюзивного предпринимательства в нашей стране также создало условия для реализации женских бизнес-инициатив и проектов в различных секторах экономики. В результате за первые 6 месяцев текущего года число женщин-предпринимателей увеличилось на 7%, достигнув около 333 тысяч", - отметил замминистра.