Bakıkart отменяется?

Появившаяся в последние дни в социальных сетях и на некоторых онлайн-платформах информация о том, что в Баку будут отменены транспортные карты "BakıKart", используемые в метро и автобусах, не соответствует действительности.

Об этом Day.Az сообщили в BakıKart.

Согласно предоставленной информации, платёжная система BakıKart продолжает работать в обычном режиме, и никаких решений или планов по отмене карт BakıKart не существует: "Напротив, система постоянно совершенствуется с применением современных технологий, обеспечивая пользователям более удобные и гибкие возможности оплаты.

После внедрения нового платёжного механизма пассажиры теперь могут оплачивать проезд не только пластиковой картой BakıKart, но и банковскими картами, мобильными приложениями, через NFC-технологии и другие цифровые инструменты. Этот шаг повышает удобство для граждан и способствует расширению безналичных платежей".

Отмечается, что обновлённая система оплаты в метро была положительно воспринята пассажирами. Теперь для прохода можно использовать не только BakıKart, но и банковские карты, а также мобильные платежные сервисы Google Pay и Apple Pay.