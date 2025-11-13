https://news.day.az/officialchronicle/1795173.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии на самом высоком уровне. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью узбекскому агентству УзА.
"Считаю, что стратегическое партнерство и союзнические отношения, установленные между странами Центральной Азии и Азербайджаном на двусторонней основе, а также наш активный политический диалог и взаимные визиты играют ключевую роль в успешности данного формата сотрудничества", - отметил глава государства.
